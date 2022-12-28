Загинув 5-річний хлопчик: на пішохідному переході в Полтаві авто збило жінку з дітьми
Джерело:Поліція Полтавської області
Ввечері 27 грудня в Полтаві сталася смертельна ДТП. На пішохідному переході збили жінку з двома маленькими синами.
На жаль, один з хлопчиків загинув на місці. Поліцейцські відкрили кримінальну справу.
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Подробиці смертельної ДТП в Полтаві
ДТП сталася близько 18 години на перехресті вулиць Європейська та Героїв АТО у Полтаві. За попередньою версією слідства, Citroen C5 наїхав на жінку з малолітніми дітьми, коли вони йшли по пішохідному переході.
ДТП сталася на пішохідному переході в Полтаві / Фото Поліції Полтавської області
На жаль, внаслідок наїзду від отриманих травм 5-річний хлопчик загинув на місці. Жінка та її старший 7-річний син отримали незначні тілесні ушкодження,
– зазначили в поліції.
Правоохоронці уточнили, що за кермом був 60-річний місцевий житель. Водія затримали. Йому готують повідомлення про підозру за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого".
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Смертельні ДТП з дітьми: останні новини
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