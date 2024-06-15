У Полтаві двічі чули вибухи: що відбувається в місті

Ворог стріляв балістикою, імовірно, "Іскандером". Що відомо про вибухи в Полтаві увечері 15 червня – розкаже 24 Канал.

Вранці 15 червня по всій Україні вже лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт російського літака МіГ-31К.

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Що відомо про вибухи в Полтаві

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 22:58.

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:00. І вже за хвилину вони додали, що в Полтаві пролунали повторні вибухи.

О 22:59 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей. І майже одразу пролунали вибухи.

Повітряна тривога ввечері 15 червня / Скриншот 24 Каналу

Повітряні сили попередили, що є загроза, зокрема, для Кременчука. За кілька хвилин також стало відомо про повторні пуски ракет на область.

Моніторингові канали припустили, що це міг бути "Іскандер-М".

Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!

– закликав глава ОВА Філіп Пронін.

Згодом стало відомо, що, за попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Як повідомив Філіп Пронін, постраждалих, на щастя, також немає.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

24 Канал також наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою, та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Росіяни регулярно атакують Полтавщину