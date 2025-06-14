Увечері 14 червня Росія запустила по Україні ударні дрони. У Полтаві було чути вибухи.

О 21:03 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Полтаві

О 22:17 Повітряні сили повідомили про БпЛА в північній та центральній частинах Полтавщини, які рухаються на південь. Також група дронів була і в південній частині області. Ці безпілотники постійно змінювали курс.

О 22:29 у Полтаві пролунали вибухи. Секретар міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що над містом перебувають ворожі дрони.

Будьте в безпечних місцях! Не стійте біля вікон! Працює ППО!,

– йшлося у повідомленні чиновниці.

До слова, президент Зеленський розповів, що США переорієнтували 20 тисяч ракет-перехоплювачів, які були виділені для України, на Близький Схід через ситуацію в регіоні. Глава держави зазначив, що ці ракети були критично важливими для України, особливо з огляду на зростання дронових атак.