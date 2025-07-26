На Полтавщині місцеві жителі блокували бус ТЦК: частина мобілізованих втекла

У Полтавській області група цивільних осіб перекрила дорогу службовому автомобілю, де перебували мобілізовані чоловіки. Частині громадян вдалося втекти із транспортного засобу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

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У територіальному центрі комплектування зазначили, що ця подія сталася 25 липня близько 20-ї години вечора.

Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. Внаслідок силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку,

– мовиться у повідомленні.

За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян уже направили подання до СБУ. Щодо мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР.

У Полтавському ОТЦК нагадали, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то на строк від 8 до 15 років.

Окрім того, після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем.

Тож у разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – стаття Кримінального кодексу України про самовільне залишення військової частини або місця служби, з покаранням від 5 до 10 років позбавлення волі.

Якщо ж ця людина ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – вона може отримати покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.