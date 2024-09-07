У Полтаві попрощалися з шістьма загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку

У Полтаві попрощалися з шістьма загиблими, життя яких забрала Росія, завдавши ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня. Так, прощання відбулося біля Свято-Успенського собору ПЦУ.

Про це повідомляла кореспондентка Суспільного, яка була на місця події. Провести в останню дорогу загиблих прийшло чимало людей.

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У Полтаві попрощалися з людьми, яких вбила Росія 3 вересня

З жертвами підлого російського обстрілу попрощалися їхні рідні. В очах кожного з них сльози та біль від втрати.



Рідні прощаються із загиблими внаслідок обстрілу Росії / Фото Суспільне



Прощання рідних із загиблими 3 вересня від ракетного обстрілу у Полтаві / Фото Суспільне



У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня / Фото Суспільне

Також провести загиблих в останню путь прийшли друзі та знайомі. Присутні схилили голови у знак пам'яті перед загиблими внаслідок обстрілу країни-агресорки.



Люди попрощалися із загиблими від ракетного обстрілу у Полтаві / Фото Суспільне



Прощання із загиблими внаслідок удару по Полтаві / Фото Суспільне

Серед тих, чиє життя забрала атака Росії, викладач військового коледжу інституту телекомунікацій та інформатизації Андрій Назаренко, помічник начальника коледжу Сергій Дюдюк, інженер техчастини військової частини Сергій Андрущук, інструктор навчального взводу зв’язку Віталій Кучерук, водій Дмитро Ричагов та курсант навчального взводу Володимир Куліков.

Про це, як вказали в Суспільному, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського ТЦК Сергій Шкурупій. Найстаршому чоловіку було 55 років, наймолодшому – 31.

Андрій Назаренко, 52 роки, підполковник, старший викладач військового коледжу інституту телекомунікацій та інформатизації;

Сергій Дюдюк, 50 років, підполковник, помічник начальника коледжу;

Сергій Андрущук, 55 років, майор, старший інженер технічної частини військової частини;

Віталій Кучерук, 31 рік, молодший сержант, інструктор навчального взводу зв’язку;

Дмитро Ричагов, 32 роки, солдат, водій відділення автомобільного взводу;

Володимир Куліков, 52 роки, солдат, курсант навчального взводу.

Нагадаємо, що 5 вересня о 17:53 в ДСНС повідомили, що рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві. Внаслідок атаки Росії загинули 55 людей, 328 – постраждали.

У Полтаві попрощалися з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня / Фото Суспільне

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.