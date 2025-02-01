Росія атакувала Полтавщину: є пошкодження енергетичної інфраструктури

Зранку 1 лютого Росія вкотре тероризує Україну. Так, в Полтаві було чутно вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Відомо, що в напрямку міста летіла ракета.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи в Полтаві

Зранку 1 лютого в Полтаві було гучно. Так, журналісти повідомили про вибухи в регіоні. Зокрема, відповідна інформація про вибухи зʼявилася о 7:07 ранку.

У Полтаві було чутно звуки вибухів,

– йшлося в повідомленні.

Зазначимо, що буквально декілька хвилин перед цим, а саме о 7:04, в Повітряних силах повідомляли про рух ракети у напрямку Полтави з півночі.

Додамо, що ще близько 7 години ранку в ПС писали про швидкісні цілі на Сумщині у напрямку Полтавщини. Черед пару хвилин інформували про ще одну швидкісна ціль на Сумщині у напрямку Полтавщини.

Невдовзі в Полтавській ОВА надали інформацію щодо вибухів в регіоні. Так, там зазначили, що окупаційні війська атакували Полтавщину.

За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі,

– повідомили там.

Вказується, що без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

О 7:44 у Полтаві було чутно звук вибуху, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що Росія цього ранку вкотре атакувала Харків. Близько 7:05 в місті пролунали вибухи. Зазначимо, що о 7:03 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Харківщині, яка тримала західний курс.

Вже о 7:41 стало відомо, що у Харкові знову було гучно. Так, там було чутно серію вибухів. Перед цим в Повітряних силах писали про швидкісні цілі з Бєлгорода південним курсом через Харківщину та Сумщину.