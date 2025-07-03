У Полтаві пролунали вибухи: місто було під масованою атакою

Росіяни продовжують атакувати українські міста за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", внаслідок чого у Полтаві зранку у четвер, 3 липня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Володимира Когута. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні вже була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Вибухи у Запоріжжі, під ударом була й Одеса, там є влучання: які наслідки російської атаки

Що відомо про вибухи у Полтаві

Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили близько 08:04. У Повітряних силах застерігали про безпілотники, які рухалися у напрямку міста з північного та західного напрямків.

У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,

– написав посадовець.

Зазначимо, що відповідну інформацію підтверджують і кореспонденти Суспільного. За їхніми словами, Полтава наразі перебуває під масованою атакою російських безпілотників, у місті гучно.

Станом на 09:04 у регіоні пролунав відбій повітряної тривоги. Деталей стосовно можливих наслідків атаки наразі не вказують.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, також росіяни за допомогою БпЛА атакували Одесу, є влучання у житловий будинок. Загалом у ДСНС повідомляють про п'ятьох поранених, двоє з них – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років.