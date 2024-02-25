У Полтаві пролунав вибух: Повітряні сили повідомляли про небезпеку
Окупанти знову атакують Україну. У Полтаві пролунав вибух.
Російські загарбники надвечір, 25 лютого, вдарили по Україні балістикою. Куди летіли ворожі ракети, передає 24 Канал.
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Окупанти запустили ракети
Для окремих центральних, південних та східних областей о 18:46 Повітряні сили повідомили про загрозу ударів балістичними ракетами. Серед областей, де була оголошена тривога, зокрема – Кіровоградщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина тощо.
У 18:49 у ЗМІ заявили про вибух у Полтаві.
Тим часом Повітряні сили попередили про дві ракети у напрямку Кропивницького. Про першу ракету стало відомо о 18:48, а про другу – о 18:52.
О 19:14 ракетна небезпека виникла також і для Одеської області.
Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: є жертва
Сьогодні вдень росіяни обстріляли балістикою Запорізьку область. В ОВА зазначили, що ворог атакував село Широке у Запорізькій області. Вибух був настільки потужний, що його почули навіть в обласному центрі.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що вибух прогримів близько 14:50. Він пообіцяв надати подробиці наслідків атаки окупантів згодом.
Пізніше з'ясувалося, що окупанти вдарили по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади. Внаслідок удару загинула одна людина, а ще три отримали поранення.