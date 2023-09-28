На Полтавщині чоловік вкусив за стегно патрульного: суд виніс вирок

На Полтавщині суд розглянув справу щодо жителя Диканьки, який покусав патрульного. Це сталося в той момент, коли правоохоронець надягав кайданки на чоловіка.

Інцидент трапився 6 серпня. Про це йдеться у відповідному вироку суду.

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На Полтавщині чоловік покусав патрульного

Як стало відомо, патрульні прибули за адресою проживання чоловіка через виклик про вчинення ним домашнього насильства щодо дружини. Він був у стані алкогольного сп`яніння та поводився агресивно, а на зауваження правоохоронців не реагував.

Коли поліцейський вирішив надягти чоловіку кайданки, той вкусив його за стегно, а потім за ліве передпліччя.

У підсумку чоловік вчинив злочин за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Постраждалий патрульний та обвинувачений уклали угоду про примирення під час розслідування. Чоловік свою вину визнав і покаявся. Окрім цього, він погодився на покарання – рік умовно.

Суд визнав жителя Диканьки винним і дав йому умовний термін.

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