На Полтавщині пролунали вибухи: в області оголошена тривога

Ввечері 30 липня в Полтавській області прролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Читайте також Загроза балістики й "Шахедів": у Києві і низці областей України – повітряна тривога

На Полтавщині чули вибухи

В Полтавській області о 22:12 оголосили повітряну тривогу. Про звуки вибухів місцеві жителі повідомили близько 23:05.

У Полтавській громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі і для області зберігається загроза ударних БпЛА.

Вже о 23:11 жителів Полтавщини попередили про нову загрозу.

Швидкісна ціль на Полтавщині!

– написали в Повітряних силах.

Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

До слова, вибухи після оголошення повітряної тривоги пролунали також у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.