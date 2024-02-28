На Полтавщині пролунали вибухи
Пізно ввечері у низці областей оголошували повітряну тривогу. Згодом жителі Полтавщині почули звуки вибухів.
У середу 28 лютого, у Полтавській області було гучно. Перед цим жителів попереджали про ракетну небезпеку.
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Що відомо про російську атаку
Приблизно о 21:44 на Полтавщині та Сумщині оголосили повітряну тривогу, а за кілька хвилин до цього "почервоніла" Київщина. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів цих областей про ракетну небезпеку. Деякі телеграм-канали писали про загрозу балістики.
Також ПС ЗСУ повідомили о 21:44 про рух ворожої ракети на Полтавську область. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових каналів, росіяни могли запустити у бік Полтавщини ракету Х-59. У соцмережах після цього писали о вибухах в районі Миргорода. Також моніторингові канали повідомляли про рух ракети у напрямку Кременчука. Вже о 21:58 на Полтавщині та в інших областях оголосили відбій тривоги.
Інформація щодо подробиць цієї атаки та її наслідків уточнюється.
Росія тероризує Полтавщину
- Окупанти постійно обстрілюють Полтавську область. Кілька днів тому росіяни запустили ракету на Полтавщину.
- Місцеві жителі тоді почули вибухи. Через деякий час Полтавська ОВА повідомила, що обійшлося, на щастя, без влучань.
- Раніше країна-агресорка провела ракетну атаку на Миргородський район Полтавської області. Тоді теж обійшлося без загиблих, постраждалих та руйнувань.