На Полтавщині пролунали вибухи

Пізно ввечері у низці областей оголошували повітряну тривогу. Згодом жителі Полтавщині почули звуки вибухів.

У середу 28 лютого, у Полтавській області було гучно. Перед цим жителів попереджали про ракетну небезпеку.

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Що відомо про російську атаку

Приблизно о 21:44 на Полтавщині та Сумщині оголосили повітряну тривогу, а за кілька хвилин до цього "почервоніла" Київщина. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів цих областей про ракетну небезпеку. Деякі телеграм-канали писали про загрозу балістики.

Також ПС ЗСУ повідомили о 21:44 про рух ворожої ракети на Полтавську область. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових каналів, росіяни могли запустити у бік Полтавщини ракету Х-59. У соцмережах після цього писали о вибухах в районі Миргорода. Також моніторингові канали повідомляли про рух ракети у напрямку Кременчука. Вже о 21:58 на Полтавщині та в інших областях оголосили відбій тривоги.

Інформація щодо подробиць цієї атаки та її наслідків уточнюється.

Росія тероризує Полтавщину