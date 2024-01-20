На вулицях Полтавщини виявили тіла трьох людей: що сталося
Джерело:Нацполіція у Полтавській області
Поліція Полтавської області вивчає обставини загибелі трьох місцевих жителів. Ймовірно, усі вони померли від переохолодження.
20 січня правоохоронці отримали повідомлення від мешканців трьох сіл – Диканьок, Мушти та Марківки. У кожному із населених пунктів на вулицях виявили тіла замерзлих людей.
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Смертельний холод
Так, у Диканьках перехожі виявили мертвого чоловіка віком 70 – 75 років.
У селі Мушта люди повідомили поліцію про 44-річну місцеву мешканку без ознак життя, яка лежала на вулиці.
У Марківці поліцейські виявили поблизу місцевого магазину мертвого місцевого чоловіка 1985 року народження.
Тіла усіх загиблих відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Втім, за попередніми даними, в кожному з трьох випадків люди, ймовірно, загинули через переохолодження.
Поліція закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час перебування на вулиці, особливо в зимовий період.
У країні агресорці жителі помирають від холоду навіть у власних будинках
Наприкінці грудня – початку січня до Росії прийшли аномальні морози. По всій країні почалися масові відключення світла. Багатоповерхівки замерзали разом із мешканцями.
Так, у власному будинку від холоду загинув капітат ВМФ Росії, 60-річний Владислав Івашкевич. 29 грудня у його помешканні почалися проблеми з опаленням. А за кілька днів військовослужбовець помер.