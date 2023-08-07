На Полтавщині військком з підлеглими жорстоко побили чоловіка: ДБР вручило підозру

На Полтавщині військком разом з двома іншими військовими побив підлеглого прямо біля його дому. Інцидент стався на фоні особистої неприязні.

Військкому та підлеглим повідомили про підозру – їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, масові перевірки ТЦК в Україні тривають.

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Чоловіка побили прямо біля його будинку

Голова ТЦК мав особисту неприязнь до побитого чоловіка – той відкрито говорив про конфлікти всередині колективу. Військком вирішив "перевиховати" підлеглого.

Близько опівночі військком разом з головним сержантом та солдатом, керівником яких був потерпілий, під'їхали до будинку жертви. Вони викликали чоловіка на розмову. Потерпілого оточили та після словесної перепалки почали бити в тіло та голову. Військком з підлеглими не зупинялися навіть коли жертва лежала на землі та втратила свідомість.

Постраждалий ледве зміг дійти до власної квартири. Сусіди побачили стан потерпілого та викликали до нього лікарів. Ті діагностували забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику оголосили підозру за статтею про перевищення службових повноважень, одному з учасників побиття – за статтею про погрозу або насильство щодо начальника. Питання вручення підозри третьому учаснику вирішується. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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