Ворог обстріляв Полтавський район: є влучання у приватний будинок, з-під завалів дістали жінку

Російська армія вдень 7 червня обстріляла Полтавську область. Внаслідок атаки є влучання у Полтавському районі.

Наразі на місці події вже працюють всі необхідні екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки по району.

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Ворог обстріляв Полтавський район

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок.

Згодом Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Полтавській області пролунала о 14:51. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Через кілька хвилин стало відомо про пуск ракети через Сумську область в напрямку Полтавської. Уже о 15:26 Повітряні сили оголосили відбій тривоги у Полтавській області.

Росіяни неодноразово обстрілювали Полтавську область

Полтавська область також зазнала обстрілу вночі 5 червня, коли окупанти застосували для атаки України свої "Шахеди". Внаслідок цього в області було влучання у промисловий об'єкт.

Очільник Полтавської ОВА наголосив, що також було відомо про 1 постраждалого. Однак цей чоловік від госпіталізації відмовився.

До цього окупанти також атакували Полтавську область 1 червня вночі. На щастя, тоді обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Варто зазначити, що вночі 7 червня російські загарбники також завдали масованого комбінованого удару по України як крилатими ракетами, так і ударними безпілотними літальними апаратами. Цієї ночі вибухи чули в Одесі та Старокостянтинові, а в Київській області спалахнула масштабна пожежа на промисловому підприємстві, яку не могли загасити кілька годин. Детальніше про нічну атаку, скільки ворожих цілей збила ППО і чи було ураження українських енергетичних об'єктів – читайте у матеріалі.