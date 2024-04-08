У Полтавській громаді пролунав звук вибуху: Росія вдарила по цивільній інфраструктурі

8 квітня 2024, 21:09
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Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 8 квітня звук вибуху пролунав у Полтавській громаді. Передувало цьому попередження про проліт ракети.

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили близько 20:40. А вже через близько пів години стало відомо про те, що у Полтавській громаді пролунав вибух.

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На регіон летіла ракета

Власне, про вибух у Полтавській громаді повідомили мешканці обласного центру журналістам Суспільного. Вони написали про це о 21:08.

Передувало цьому повідомлення від Повітряних сил ЗСУ, яке опублікували о 21:07. У ньому написали: "Ракета на Полтавщині зі сходу!"

Зауважимо, що о 20:55 Повітряні сили зазначили: "Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!"

Звернімо увагу, що станом на 21:17 повітряна тривога зберігається на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

Оновлено! О 21:28 глава Полтавської ОВА Філіп Пронін зазначив, що російські військові поцілили по цивільній інфраструктурі у межах Полтавської громади. Всі відповідні служби працюють на місці. Що стосується решти інформації, то вона уточнюється.

Росіяни вдень вдарили по Запоріжжю

  • Звернімо увагу, що вдень 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Як зазначив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти вдарили по промисловому об'єкту. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро місцевих мешканців.
  • Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв згодом уточнив, що російські загарбники також пошкодили 7 багатоквартирних будинків і медичний заклад. Загалом пошкоджені 14 будівель.
  • Згодом стало відомо, що ракетний удар по Запоріжжю забрав життя трьох людей. Ще 8 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
  • Зауважимо, що самі росіяни хизувалися атакою по Запоріжжю. Їхні видання писали про те, що по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М".

Наостанок нагадаємо про важливість перебування в укриттях, коли у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу. Пам'ятайте про те, що ворог надзвичайно підступний. Ба більше, вже неодноразово окупанти били в одне і те ж місце з інтервалом у кілька десятків хвилин, щоб убивати ще й рятувальників, правоохоронців і представників ЗМІ, які приїхали на місце події.

Автор: Назарій Лазур