У Полтавській області чули вибухи: росіяни пускали туди дрони-камікадзе

У Полтавській області вночі 8 травня чули вибухи. Російська армія пускала у напрямку області "Шахеди".

24 Канал закликає жителів Полтавської області перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по цілях, які російські загарбники пускають по місту.

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У Полтавській області були вибухи

Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу.

У Полтавському районі було чутно звуки вибухів,

– писали журналісти.

Згодом наявність вибухів у Полтавській області підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін. Він дав вказівку жителям області, як поводитися під час атаки російськими "Шахедами".

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе!" – написав він.

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 00:13 8 травня. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".

Близько 01:24 безпілотники також були у районі міста Полтави. Однак по них, вочевидь, вже відпрацювала наша протиповітряна оборона.

В низці областей була тривога через "Шахеди"

Через загрозу з боку російських "Шахедів" увечері 7 травня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У ніч на 8 травня карта повітряної тривоги "червоніла" зі сходу, у центр та на південь країни.

Наші сили протиповітряної оборони були залучені в операціях у різних регіонах. Повідомлялося про вибухи в Харкові, що, ймовірно, були наслідком роботи ППО по "Шахедах".

Крім того, моніторингові телеграм-канали писали, що російські літаки Ту-95 були зафіксовані під час зльоту з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Ці літаки здатні нести ракети Х-101, Х-55 або Х-555, що викликає занепокоєння щодо потенційної загрози. Як запобіжний захід, у відповідь на цю активність по всій Україні може бути оголошено повітряну тривогу.

Ці літаки окупанти не вперше застосовують для масованих обстрілів України. Усе, що відомо про літаки Ту-95, характеристики та кількість повітряних суден в росіян – читайте у матеріалі.