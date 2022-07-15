У Полтавській ОВА підтвердили вибухи в Кременчуку

15 липня 2022 , 21:14
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Джерело:

телеграм Дмитра Луніна

З Кременчука надійшли повідомлення про вибухи близько 21:00. У Полтавській ОВА цю інформацію підтвердили та закликали залишатись в укриттях.

Про це написав голова ОВА Дмитро Лунін. Також наголосив на небезпеці і мер Кременчука Віталій Малецький.

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Мер міста просить не публікувати фото та відео вибухів

Міський голова наголосив: в жодному разі не слід публікувати фото та відео з місця вибухів. Це може зіграти на руку ворогу.

Зазначимо, що "прильоти" у Кременчук стались під час масштабної повітряної тривоги. Сирени прозвучали у всіх областях України, окрім Херсонщини, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Про вибухи повідомили і в Дніпрі

Перед тим, як вибухи почули в Кременчуку, про "прильоти" повідомили і в Дніпрі. Мер міста Борис Філатов теж просив містян в жодному разі не покидати укриттів. Над містом видно дим, можливо, почались пожежі

Також у соцмережах була інформація про звуки вибухів в районі Білої Церкви на Київщині. Проте офіційного підтвердження немає. Можливо, працювала ППО.

Зверніть увагу! У Полтавській області близько 21:30 пролунав сигнал про відбій.

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Автор: Ірина Пундор