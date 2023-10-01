Полум'я охопило склади із зерном: з'явилось відео наслідків удару по Умані
Джерело:Нацполіція
На Черкащині триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об'єкту в Умані. Ворог поцілив у складські приміщення із зерном.
Про це повідомили у МВС України та публікували кадри наслідків влучання. На відео видно масштаб пожежі. Зазначають, що правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.
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Черкащина. Триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів,
– зазначили у міністерстві.
На опублікованих кадрах видно охоплену полум'ям будівлю, вона повністю понівечена.
Наслідки влучання в Умані: відео
Нагадаємо, вночі ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками, зафіксовано влучання у промисловий об'єкт.
Головне про атаку ворога
- Уночі 1 жовтня російські війська масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її госпіталізували до лікарні.
- Зауважимо, що про вибух в Умані стало відомо орієнтовно за 10 хвилин до першої ночі.
- За пів години до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для регіону.
Зауважимо, що цієї ночі окрім влучання у Черкаській області, є приліт на Дніпропетровщині – у Кривому Розі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також є влучання у Миколаївській області.
Узагалі вночі ворог випустив по Україні 30 "Шахедів", з яких силами та засобами Повітряних сил було збито 16 дронів. Все про нічну атаку ворога ми зібрали в одному матеріалі – читайте тут.