Полум'я охопило склади із зерном: з'явилось відео наслідків удару по Умані

На Черкащині триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об'єкту в Умані. Ворог поцілив у складські приміщення із зерном.

Про це повідомили у МВС України та публікували кадри наслідків влучання. На відео видно масштаб пожежі. Зазначають, що правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

Дивіться також Шукали "шпариночки" й намагалися виснажити ППО: з яких напрямків атакували "Шахедами"

Черкащина. Триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів,

– зазначили у міністерстві.

На опублікованих кадрах видно охоплену полум'ям будівлю, вона повністю понівечена.

Наслідки влучання в Умані: відео

Нагадаємо, вночі ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками, зафіксовано влучання у промисловий об'єкт.

Головне про атаку ворога

Уночі 1 жовтня російські війська масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її госпіталізували до лікарні.

Зауважимо, що про вибух в Умані стало відомо орієнтовно за 10 хвилин до першої ночі.

За пів години до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для регіону.

Зауважимо, що цієї ночі окрім влучання у Черкаській області, є приліт на Дніпропетровщині – у Кривому Розі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також є влучання у Миколаївській області.

Узагалі вночі ворог випустив по Україні 30 "Шахедів", з яких силами та засобами Повітряних сил було збито 16 дронів. Все про нічну атаку ворога ми зібрали в одному матеріалі – читайте тут.