Полум'яний стовп: у Каліфорнії зафіксували на відео вогняний смерч

29 серпня 2021 , 18:01
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Джерело:

Riverside County Fire Department

У США вже понад місяць тривають лісові пожежі. Під час гасіння однієї з них у Каліфорнії утворився вогняний смерч, який вдалося зафіксувати на відео.

Пожежа розгорілася біля території Національного заповідника Клівленд ще в суботу ввечері, 28 серпня. Вона швидко поширилася на захід та північ, до Ріверсайду.

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Над заповідником час від часу пролітають вертольоти, з яких виливають воду. У одному з місць гасіння пожежі повітряні потоки підняли вогонь догори. У такий спосіб виникло унікальне явище вогняного смерчу.

У заповіднику Клівленд виник вогняний смерч: дивіться відео з твіттеру 564FIREPhoto

Вогняний смерч у Каліфорнії

Такий полум'яний стовп, зазвичай, виникає під час об'єднання кількох осередків пожеж у один великий. Повітряний напір у вогняному смерчі досягає швидкості урагану, а температура сягає 1000 градусів за Цельсієм.


Лісову пожежу в заповіднику було видно здалеку / Фото з сайту Wildfire Today

Масштабна лісова пожежа охопила пів гектара: дивіться відео з твіттеру 564FIREPhoto

За інформацією пожежної служби округу Ріверсайд, станом на ранок 29 серпня, вогнем охоплено понад пів гектара землі, локалізували лише 10% територій. У пожежі постраждав вогнеборець, який отримав невеликі опіки.

Вогнеборці другу добу намагаються локалізувати пожежу / Фото з твіттеру stuartpalley

Лісові пожежі в США: що відомо

  • У США вирують 90 природних пожеж, із 14 – саме у Каліфорнії. Вогонь знищує дерева, чагарники, тварин та будинки довкола.
  • Руйнівна пожежа 26 серпня наблизилася до полярного серед туристів озера Тахо. Дим від численних загорянь пробирається до Лос-Анджелеса.
  • Мешканців Північної Каліфорнії, які проживають неподалік від осередків пожеж, терміново евакуюють на південь.
Автор: Євгенія Пласконь