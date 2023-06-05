Розуміють усі загрози: чи можуть польські добровольці воювати на боці РДК

Російська пропаганда любить розповідну різну маячню. Нещодавно "на болотах" почали кричати, що нібито польські добровольці приєдналися до військових з РДК та "Свободи Росії" на рейди по території країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. Відомо, що своє бажання захищати Україну висловили багато небайдужих людей з різних країн світу.

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Тут варто згадати про Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які проводять військові операції на території Росії.

Чи дійсно польські добровольці воюють на боці РДК

Як наголосив Сазонов, поляки – дієві та активні союзники України. Багато громадян цієї держави намагаються максимально допомогти у відсічі російської агресії. Адже розуміють усі можливі загрози. Якщо, не дай Боже, Росія захопить Україну, то наступною буде Польща.

Тому хтось бере в руки зброю та йде добровольцем; хтось працює на дипломатичному рівні; хтось допомагає грішми або ж приймає українських біженців.

Кожен, хто має совість та бачення своєї позиції у цьому світі, робить, що тільки може. А ситуація в Бєлгородській області… Це суто російські проблеми. В них є повстанці. Громадянський конфлікт. Україна до цього непричетна,

– зауважив Сазонов.

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Російська пропаганда любить розповідати різну маячню і звинувачувати усіх навколо. Але це нікого не цікавить. Нехай окупанти самі розбираються із власними проблемами.

Операції РДК та "Свободи Росії" на території країни-агресорки: коротко

Упродовж травня – червня бійці з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" проводять рейди на території Бєлгородської області. Вони хочуть звільнити росіян від режиму диктатора Владіміра Путіна.

4 червня добровольці повідомили, що захопили російських військових у полон. Вони пропонували губернатору Бєлгородської області переговори в обмін на передачу полонених. Однак той не прийшов.

Україна неодноразово наголошувала, що непричетна до ситуацій, які відбуваються на території Росії.