Українці звозять до кордону з Польщею спалену техніку фермерів: разючі відео, – ЗМІ

Увечері 22 лютого стало відомо про дії українських фермерів щодо ситуації на кордоні з Польщею. Вони звозять сільськогосподарську техніку, понівечену війною, до ККП "Угринів".

Про це повідомляють українські ЗМІ. За попередніми даними, це могла бути акція протесту на дії поляків щодо блокування кордону, передає 24 Канал.

Цікаво У ДПСУ сказали, чому протести польських фермерів зовсім не схожі на попередні

На кордоні України з Польщею помітили спалену техніку

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксували, як з боку України на кордон з Польщею звозять підірвану росіянами сільськогосподарську техніку

ЗМІ припускали, що це зробили, щоб продемонструвати полякам, якою ціною українці отримують зерно та вирощують агрокультуру в умовах війни.

На кордон з Польщею з українського боку бачили, як звозять спалену техніку / Відео з тіктока dmytrkpk5k6

Зрештою стало відомо, що техніку зафіксували на контрольно-пропускному пункті "Долгобичув – Угринів". За словами депутата Червоноградської районної ради Олександра Клімова, це українці влаштували показову виставку техніки українських фермерів.

Саме тої техніки, яка була знищена російськими окупантами, які варварським методом напали на суверенну Україну,

– сказав він.

Депутат районної ради наголосив, що в той час, коли ворог продовжує знищувати українські міста, поля людей, польські сусіди блокують українські кордони та просять Путіна "навести порядок в Україні".

Українці звезли техніку на кордон з Польщею / Відео з фейсбуку Олександра Клімова

На кадрах Клімов показав техніку, яка стояла на кордоні України з Польщею. Там були як трактори, так і комбайни й вантажівки, тобто та техніка, з якою працюють наші фермери.

Один із фермерів закликав Путіна "розібратися з Україною"