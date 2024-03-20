Поляки розблокували "Шегині" для пасажирського транспорту: яка ситуація з проїздом вантажівок
Джерело:Держприкордонслужба
Польські фермери зняли блокаду для автобусів та легковиків на пункті пропуску "Медика – Шегині". Водночас вони продовжують перешкоджати руху вантажівок.
Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауваживши, що, на жаль, польські фермери не припиняють блокувати кордон. На різних пунктах пропуску вони використовують різні методи. В одних випадках йде ускладнення руху, в інших – повне блокування руху.
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Польські фермери й надалі блокують рух вантажівок
У Держприкордонслужбі повідомили, що у пункті пропуску "Медика – Шегині" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках. Протестувальники не перешкоджають руху пасажирів.
Втім, речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" додав, що польські фермери продовжують обмежувати рух через кордон українських вантажівок.
О 20:10 ДПСУ отримала інформацію від польських колег про завершення блокування польськими фермерами руху автобусів та легкових авто на вʼїзд та виїзд з Польщі,
– розповів полковник.
За його словами, оформлення цих транспортних засобів зараз здійснюється встановленим порядком. Він також додав, що наразі в Держприкордонслужбі не знають про те, чи планують польські аграрії повторити акцію з блокування пасажирського транспорту.
Що цьому передувало: головне
- Вдень 20 березня у Державній прикордонній службі повідомили, що на КПП "Медика – Шегині" польська сторона блокує рух автобусів. Перед цим протестувальники вже тимчасово припиняли блокувати один із КПП, а потім знову розгорнули протест.
- Польські протестувальники повідомляли про плани пропускати автобуси через відповідні часові проміжки. Зокрема, там обіцяють пропускати один автобус на дві години. Мовилося і про в'їзд до України, і про виїзд з нашої держави.
- Пізніше польські прикордонники повідомили ДПСУ, що орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів через КПП "Медика – Шегині" буде повністю призупинено. Фактично, пасажирський транспорт не зможе курсувати майже цілий день. До цього поляки обіцяли пропускати по одному автобусу на дві години.
- Зазначалося, що учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі. Водночас для легкових автомобілів на суміжній стороні була можливість об’їзду мітингувальників. У ДПСУ просили взяти до уваги цю інформацію під час планування перетину кордону.