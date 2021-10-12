Поляков не був випадковим пасажиром, – МВС про деталі розслідування смерті нардепа

12 жовтня 2021 , 11:02
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Джерело:

24 канал

З'ясувалося, що загиблий нардеп Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі. Водій, який віз політика, змінив свідчення.

Як розповів речник МВС Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів, таксист не випадково підібрав пасажира.

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За словами Шевченка, насправді водій таксі деякий час слідував за автомобілем, в якому був Поляков. 

А потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі – 24 канал). Поляков не був випадковим пасажиром,
– сказав речник МВС.

Він додав, що слідство вже встановило всіх осіб, з якими Поляков контактував в ту ніч. Експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті. Однак, як підкреслив Шевченко, найімовірніше до смерті привело певне поєднання хімічних речовин.

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Що відомо про смерть Полякова

  • Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі вночі 8 жовтня. Політика намагались реанімувати лікарі, проте врятувати його не вдалось.
  • Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Станом на зараз поліція висунула кілька версій щодо смерті політика:

  • хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;
  • отруєння невідомою речовиною самостійно;
  • отруєння невідомою особою.

У МВС підтвердили інформацію, яку раніше повідомила Галина Янченко, про те, що у крові загиблого виявили ще й метадон.

Що таке метадон?

Це наркотичний лікарський засіб, що заборонений у всіх країнах світу. Речовина викликає інтоксикацію та залежність. Тому основною загрозою від прийому метадону є звикання й передозування.

Додамо, що з політиком попрощалися 11 жовтня у його рідному Чернігові. В останню путь Полякова провели рідні, друзі та колеги. Зокрема, попрощатися з Поляковим прийшли колишній спікер Дмитро Разумков і народна депутатка Анна Скороход.

Автор: Альона Захарова