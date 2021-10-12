Поляков не був випадковим пасажиром, – МВС про деталі розслідування смерті нардепа

З'ясувалося, що загиблий нардеп Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі. Водій, який віз політика, змінив свідчення.

Як розповів речник МВС Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів, таксист не випадково підібрав пасажира.

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За словами Шевченка, насправді водій таксі деякий час слідував за автомобілем, в якому був Поляков.

А потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі – 24 канал). Поляков не був випадковим пасажиром,

– сказав речник МВС.

Він додав, що слідство вже встановило всіх осіб, з якими Поляков контактував в ту ніч. Експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті. Однак, як підкреслив Шевченко, найімовірніше до смерті привело певне поєднання хімічних речовин.

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Що відомо про смерть Полякова

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі вночі 8 жовтня. Політика намагались реанімувати лікарі, проте врятувати його не вдалось.

Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Станом на зараз поліція висунула кілька версій щодо смерті політика:

хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;

отруєння невідомою речовиною самостійно;

отруєння невідомою особою.

У МВС підтвердили інформацію, яку раніше повідомила Галина Янченко, про те, що у крові загиблого виявили ще й метадон.

Що таке метадон? Це Це наркотичний лікарський засіб , що заборонений у всіх країнах світу. Речовина викликає інтоксикацію та залежність. Тому основною загрозою від прийому метадону є звикання й передозування.

Додамо, що з політиком попрощалися 11 жовтня у його рідному Чернігові. В останню путь Полякова провели рідні, друзі та колеги. Зокрема, попрощатися з Поляковим прийшли колишній спікер Дмитро Разумков і народна депутатка Анна Скороход.