Полювання на фальшиві COVID-сертифікати: у "Борисполі" за день впіймали 11 порушників

Поліцейські продовжують перевіряти COVID-сертифікати громадян, які прибувають в Україну. Лише за 28 жовтня правоохоронці натрапили на 11 осіб, у яких були підроблені документи.

Документи приїжджих містили ознаки підробки. У поліції кажуть, що усі вони прилетіли в Україну з інших держав.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підробку, а також використання підроблених документів. Кожен з фактів перевірять та нададуть йому відповідну правову кваліфікацію.

Найчастіше підробки виявляють у містах-мільйонниках

Раніше у Нацполіції розповіли, де найчастіше фіксують підробку "коронавірусних" документів. Найчастіше підроблені сертифікати виявляють у містах-мільйонниках. Лідерами є Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Щодо покарання, то його можуть отримати, як ті, хто підробляє документи, так і ті, хто ними користуються.

Тим, хто підробляє COVID-сертифікати, загрожує до 5 років позбавлення волі;

Тим, хто ними користується – до 2 років обмеження волі.

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Нещодавно на Хмельниччині викрили лікаря , який заробляв на фейкових сертифікатах. За таку послугу травматолог брав по 5 тисяч гривень. За гроші медик не лише планував видавати документи, а й вносити "липові" дані в національну базу.

Як перевіряють сертифікати вакцинації / Інфографіка 24 каналу