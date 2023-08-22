Стовп помаранчевого диму видно за кілометри: у Челябінську металургійному комбінату "стало зле"
Над Челябінським металургійним заводом здійнявся дуже великий стовп диму помаранчевого кольору. Це викликало обурення в жителів. Місцева влада спробувала заспокоїти всіх невдоволених.
Жителі Челябінську бачили дим над металургійним комбінатом 22 серпня. Очевидці в соцмережах написали, що перший викид стався о 8:54 за місцевим часом, а другий – об 11:02, передає 24 Канал.
Читайте також Під Москвою потужно горять склади: стовп диму видно аж за 40 кілометрів
Що сказали представники заводу
Керівництво ЧМК назвало цей інцидент "позаштатною ситуацією з короткочасним виходом суспензії запиленого повітря". На підприємстві розпочато службове розслідування.
Під час випуску чавуну стався обрив льотки, при цьому спостерігався короткочасний вихід зависі запиленого повітря. Випуск одразу було закрито
– сказали російським ЗМІ представники комбінату.
Вони пояснили помаранчевий колір диму наявністю оксиду заліза. За їхніми словами, зважені частки осіли на території підприємства.
У Челябінську потужно димить металургійний завод: відео з соцмереж
Що сказала місцева влада
Міністерство екології Челябінської області повідомило про нібито відсутність перевищень шкідливих домішок у повітрі. Водночас це відомство відправило до комбінату пересувну лабораторію. Керівництво ЧМК оцінюватиме екологічну шкоду навколишньому середовищу.
Також в мінекології країни-агресорки спробували заспокоїти росіян. Місцевим жителям сказали, що вітер розсіяв дим. У відомстві додали, що його осідання на житлових будинках малоймовірне.
Ще кадри диму з Челябінська: відео з соцмереж
Очевидці показали величезні клуби диму / Фото з соцмереж
На території Росії часто щось димить
- Раніше у Волгограді палав завод "Красний Октябрь". Пожежа охопила площу в 50 квадратних метрів. 5 пожежних машин та десятки пожежників намагалися приборкати полум'я.
- Також у Волгограді нещодавно горіла будівля на території вантажного порту. Жителі бачили клуби диму з усіх районів міста. Очевидці їх зафільмували та поширили кадри соцмережами.
- Не так давно дим здіймався над військовим аеродромом "Сольці" у Новгородській області. Там розташовані літаки Ту-22М3.