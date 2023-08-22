Стовп помаранчевого диму видно за кілометри: у Челябінську металургійному комбінату "стало зле"

Над Челябінським металургійним заводом здійнявся дуже великий стовп диму помаранчевого кольору. Це викликало обурення в жителів. Місцева влада спробувала заспокоїти всіх невдоволених.

Жителі Челябінську бачили дим над металургійним комбінатом 22 серпня. Очевидці в соцмережах написали, що перший викид стався о 8:54 за місцевим часом, а другий – об 11:02, передає 24 Канал.

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Що сказали представники заводу

Керівництво ЧМК назвало цей інцидент "позаштатною ситуацією з короткочасним виходом суспензії запиленого повітря". На підприємстві розпочато службове розслідування.

Під час випуску чавуну стався обрив льотки, при цьому спостерігався короткочасний вихід зависі запиленого повітря. Випуск одразу було закрито

– сказали російським ЗМІ представники комбінату.

Вони пояснили помаранчевий колір диму наявністю оксиду заліза. За їхніми словами, зважені частки осіли на території підприємства.

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Що сказала місцева влада

Міністерство екології Челябінської області повідомило про нібито відсутність перевищень шкідливих домішок у повітрі. Водночас це відомство відправило до комбінату пересувну лабораторію. Керівництво ЧМК оцінюватиме екологічну шкоду навколишньому середовищу.

Також в мінекології країни-агресорки спробували заспокоїти росіян. Місцевим жителям сказали, що вітер розсіяв дим. У відомстві додали, що його осідання на житлових будинках малоймовірне.

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Очевидці показали величезні клуби диму / Фото з соцмереж



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