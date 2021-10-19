Він був молодшим братом мера Кривого Рогу Констянтина Павлова, якого знайшли застреленим у серпні. Більше про Андрія Павлова – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

Біографія Андрія Павлова

Андрій Павлов народився у Кривому Розі 13 січня 1977 року. З братом у нього різниця 4 роки та 1 день. Батько – інженер на виробничому об’єднанні "Кривбасруда", мати – касир у Головпоштамті.

Андрій Разом із братом рано стали напівсиротами – у 1982 внаслідок хвороби з життя пішла матір. З того часу брати змушені були дбати одне про одного, поки батько намагався прогодувати родину.

Залишився працювати на заводі

Йшов час і Павлови почали працювати на промислових підприємствах Кривого Рогу. Андрій залишився на заводі й тоді, коли брат вирішив стати політиком.

За словами депутатки Криворізької міськради Вікторії Третяк, він був "трудягою" і доріс на нині вже ArcelorMittal до бригадира.

Андрій мав у власності квартиру

У декларації Костянтина Павлова мовиться, що його молодший брат Андрій був власником квартири у 68 квадратних метрів. Ймовірно, вона залишилася йому в спадок від батька.

Причини смерті Павлова-молодшого

У поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, видимих ​​ознак насильницької смерті немає. Тіло буде направлено на експертизу.

Водночас колега по роботі заявив журналістам, що Андрій Павлов був цілком нормальною людиною та не мав алкогольної залежності.

Він був трудоголіком, 90% свого життя провів на роботі. А в нас на заводі це неприпустимо,

– додав чоловік.

Також він розповів, що в день загибелі заїжджав до товариша, щоб привезти води. Це поясним тим, що Павлов тоді занедужав і відчував слабкість.

Зверніть увагу! Андрій Павлов помер через два місяці після смерті його старшого брата Костянтина Павлова, який був мером Кривого Рогу.

Смерть Костянтина Павлова: коротко