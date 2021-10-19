Він був молодшим братом мера Кривого Рогу Констянтина Павлова, якого знайшли застреленим у серпні. Більше про Андрія Павлова – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Біографія Андрія Павлова
Андрій Павлов народився у Кривому Розі 13 січня 1977 року. З братом у нього різниця 4 роки та 1 день. Батько – інженер на виробничому об’єднанні "Кривбасруда", мати – касир у Головпоштамті.
Андрій Разом із братом рано стали напівсиротами – у 1982 внаслідок хвороби з життя пішла матір. З того часу брати змушені були дбати одне про одного, поки батько намагався прогодувати родину.
Залишився працювати на заводі
Йшов час і Павлови почали працювати на промислових підприємствах Кривого Рогу. Андрій залишився на заводі й тоді, коли брат вирішив стати політиком.
За словами депутатки Криворізької міськради Вікторії Третяк, він був "трудягою" і доріс на нині вже ArcelorMittal до бригадира.
Андрій мав у власності квартиру
У декларації Костянтина Павлова мовиться, що його молодший брат Андрій був власником квартири у 68 квадратних метрів. Ймовірно, вона залишилася йому в спадок від батька.
Причини смерті Павлова-молодшого
- У поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті немає. Тіло буде направлено на експертизу.
- Водночас колега по роботі заявив журналістам, що Андрій Павлов був цілком нормальною людиною та не мав алкогольної залежності.
Він був трудоголіком, 90% свого життя провів на роботі. А в нас на заводі це неприпустимо,
– додав чоловік.
Також він розповів, що в день загибелі заїжджав до товариша, щоб привезти води. Це поясним тим, що Павлов тоді занедужав і відчував слабкість.
Смерть Костянтина Павлова: коротко
- Констянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Біля його тіла лежала рушниця. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Загалом правоохоронці відпрацьовують 3 версії загибелі чоловіка: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
- У Кривому Розі 19 серпня відбулась церемонія прощання із загиблим міським головою. Сотні людей прийшли до театру Тараса Шевченка.