Помер чоловік, який вистрибнув з вікна: кількість жертв пожежі під Вінницею зросла

Днями на Вінниччині у готелі спалахнула пожежа. Тоді троє людей вистрибнули з вікна, аби врятуватися. У лікарні помер один із них.

Кількість жертв жахливого займання у готелі у Вінницькій області зросла. Жертвами трагедії стали вже двоє людей.

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Помер чоловік, який постраждав у пожежі під Вінницею

У лікарні помер 43-річний чоловік, який вистрибнув у вікна готелю на Вінниччині. У нього були опіки та переломи. Постраждалий перебував у реанімації у дуже важкому стані.

За словами медичного директора лікарні швидкої допомоги Вінниці, чоловіка раніше прооперували. У нього діагностували складну політравму з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкову травму та травму грудної клітки.

Пожежа у готелі під Вінницею: що відомо

У ніч на 22 грудня на Вінниччині спалахнула пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй".

Поліцейські та рятувальники евакуювали приблизно 60 людей, серед них – 53 дитини. Вже за 2,5 години пожежу вдалось локалізувати. Проте заходи щодо її ліквідації затягнулись.

Вінницький суд обрав запобіжний захід орендаторці комплексу. Жінка до 23 лютого перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

це вже друга жертва трагедії. На місці займання загинула 21-річна дівчина з Криму , яка також вистрибнула з вікна готелю, аби врятуватися. Ще одна потерпіла – 19-річна дівчина – досі у важкому стані.

До слова, поліція почала кримінальне провадження через пожежу: дивіться відео