Помер чоловік, який вистрибнув з вікна: кількість жертв пожежі під Вінницею зросла

24 грудня 2021 , 10:02
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Джерело:

"Сьогодні"

Днями на Вінниччині у готелі спалахнула пожежа. Тоді троє людей вистрибнули з вікна, аби врятуватися. У лікарні помер один із них.

Кількість жертв жахливого займання у готелі у Вінницькій області зросла. Жертвами трагедії стали вже двоє людей.

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Помер чоловік, який постраждав у пожежі під Вінницею

У лікарні помер 43-річний чоловік, який вистрибнув у вікна готелю на Вінниччині. У нього були опіки та переломи. Постраждалий перебував у реанімації у дуже важкому стані.

За словами медичного директора лікарні швидкої допомоги Вінниці, чоловіка раніше прооперували. У нього діагностували складну політравму з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкову травму та травму грудної клітки.

Нагадаємо, це вже друга жертва трагедії. На місці займання  загинула 21-річна дівчина з Криму, яка також вистрибнула з вікна готелю, аби врятуватися. Ще одна потерпіла – 19-річна дівчина – досі у важкому стані.

Пожежа у готелі під Вінницею: що відомо

До слова, поліція почала кримінальне провадження через пожежу: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська