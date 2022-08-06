Гауляйтер гура, на якого здійснили замах, помер дорогою до окупованого Криму

Гауляйтера Нової Каховки віталія гуру загарбникам таки не вдалося врятувати. Він помер дорогою до тимчасово окупованого Криму.

Полювання на гауляйтерів Херсонщини дає свої результати. Зокрема, ймовірно, "привіт" від партизанів отримав зрадник владімір сальдо. За словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, сальдо отруївся "несвіжим алкоголем".

Зауважте Гауляйтер Херсонщини сальдо впав у кому: як окупанти його використали й позбулися

Смерть гауляйтера гури

Про смерть гауляйтера гури повідомив український журналіст Денис Казанський. Він розповів, що окупанти не встигли довезти зрадника до тимчасово окупованого Криму.

Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура, в якого сьогодні стріляли партизани, помер. Його намагалися врятувати та везли до Криму, але не довезли,

– заявив Казанський.

Також про смерть гури масово повідомляють росЗМІ. Водночас офіційного підтвердження, що гауляйтер пішов з життя, наразі немає

Замах на гуру здійснили 6 серпня у його ж будинку. Невдовзі повідомили, що гауляйтера госпіталізували до місцевої лікарні. Медики відразу заявили, що зрадник у, м'яко кажучи, не надто легкому стані.

ЗМІ окупантів повідомляють, що у гуру могли стріляти з пістолета Макарова. Жодних деталей наразі не розкривають.

До теми – ЗСУ потужно вдарили по складах окупантів на Херсонщині та Запоріжжі: дивіться відео