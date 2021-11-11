Про смерть політика повідомив представник фонду FW de Klerk Foundation. Трагедія сталась зранку 11 листопада.

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Клерку діагностували рак навесні

Ексочільнику ПАР в березні 2021 діагностували онкологію, яка вражає слизову оболонку легенів. Він отримував імунотерапію від цієї хвороби.

Заява про смерть Клерка з'явилась на сайті фонду. Там повідомляється, що в чоловіка залишились жінка, двоє дітей та онуки.

Родина загиблого і чинний президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса незабаром оголосять деталі похорону.

Що відомо про колишнього президента ПАР

Клерк обіймав посаду президента ПАР у 1989 – 1994 роках. Він зокрема відомий тим, що зробив важливий внесок у ліквідацію системи апартеїду.

Довідка. Згідно із Вікіпедією, апартеїд – це офіційна політика расової дискримінації і гноблення. У ХХ столітті її застосувало керівництво ПАР проти чорношкірого населення.

У 1993 році політика разом із Нельсоном Манделою нагородили Нобелівською премією миру за роботу на відповідну тему.

У 1994 році він став першим віцепрезидентом країни і обіймав відповідну посаду до 1996 року. Вже 1997 року Клерк покинув пост лідера Національної партії. Згодом він оголосив, що іде з політики.

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