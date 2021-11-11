О смерти политика сообщил представитель фонда FW de Klerk Foundation. Трагедия произошла утром 11 ноября.

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Клерку диагностировали рак весной

Бывшему главе ЮАР в марте 2021 диагностировали онкологию, которая поражает слизистую оболочку легких. Он получал иммунотерапию от этой болезни.

Заявление о смерти Клерка появилось на сайте фонда. Там сообщается, что у мужчины остались жена, двое детей и внуки.

Семья погибшего и действующий президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса вскоре объявят детали похорон.

Что известно о бывшем президенте ЮАР

Клерк занимал пост президента ЮАР в 1989 – 1994 годах. Он в частности известен тем, что внес важный вклад в ликвидацию системы апартеида.

Справка. Согласно Википедии, апартеид – это официальная политика расовой дискриминации и угнетения. В ХХ веке ее применило руководство ЮАР против чернокожего населения.

В 1993 году политика вместе с Нельсоном Манделой наградили Нобелевской премией мира за работу на соответствующую тему.

В 1994 году он стал первым вице-президентом страны и занимал соответствующую должность до 1996 года. Уже в 1997 году Клерк покинул пост лидера Национальной партии. Впоследствии он объявил, что уходит из политики.

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