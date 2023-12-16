Помер емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмад аль-Сабах: ЗМІ назвали ім'я нового правителя

Шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах пішов з життя. Йому було 86 років.

Цієї суботи, 16 грудня, помер 86-річний шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах. Цього ж дня новим правителем Кувейту став його зведений брат 83-річний шейх Мішааль Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах.

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Що передувало його смерті

Відомо, що в еміра були проблеми зі здоров'ям. Наприкінці листопада 2023 року Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах опинився у лікарні. Там він пройшов обстеження, після чого лікарі повідомили про його стабільний стан. Тоді його могли терміново ушпиталити через неназвану хворобу. У 2021 році емір Кувейту їздив до США заради проходження ще одного медогляду.

Офіційну причину смерті нині не називають. Відомо, що Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах керував державою протягом 3 років. До того, як стати еміром Кувейту, він встиг побути міністром оборони та міністром внутрішніх справ Кувейту, а також попрацювати на інших високих посадах.

Що сказала місцева влада

Міністр емірського двору шейх Мохаммед Абдулла Аль-Сабах прокоментував смерть правителя Кувейту.

З великим сумом і скорботою, ми – кувейтський народ, арабські та ісламські нації та дружні народи світу – оплакуємо покійного його Високість еміра шейха Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабаха, який відійшов сьогодні до свого Господа,

– сказав він.

Пізніше уряд проголосив наслідного принца шейха Мішааля аль-Ахмеда ас-Сабаха новим еміром Кувейту. Після смерті родича він став найстарішим у світі спадкоємцем.

"Рада міністрів назвала наслідного принца Мішааля Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха еміром", – мовиться в урядовому повідомленні.

Раніше не стало ще одного еміра Кувейту