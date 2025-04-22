Після смерті Франциска Ватикан оновив свій сайт

Папа Франциск помер 21 квітня у Ватикані. Сайт країни оновився.

Тепер місце Папи вакантне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Ватикан оновив свій сайт

На сайті Ватикану Папа Франциск тепер внесений у історію. Там зазначається: "Sede Apostolica Vacante" – тобто місце Папи вакантне.



Скріншот сайту Ватикану / Фото Sky News

Додамо, що у своїй останній промові, яка була виголошена за кілька годин до його смерті, Папа Римський згадав 11 країн і шість регіонів, охоплених конфліктами, зокрема Україну.

"Яке ж велике прагнення до смерті, до вбивства ми спостерігаємо щодня в численних конфліктах, що палають у різних частинах нашого світу" Скільки зневаги іноді виливається на вразливих, маргіналізованих і мігрантів!" – сказав Франциск.

Понтифік молився й за "справедливий і тривалий мир" в Україні та висловив жаль з приводу страждань людей у Газі, "де жахливий конфлікт продовжує спричиняти смерть і руйнування".

Нагадаємо, Папа Франциск подорожував світом, і журналіст Клаудіо Лаванага помітив зміни в його поведінці під час цих подорожей.