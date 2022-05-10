Помер перший Президент України Леонід Кравчук, – ЗМІ
Перший український президент Леонід Кравчук помер 10 травня у віці 88 років. У 2021 році він понад місяць перебував у реанімації після операції на серці.
Про смерть політика розповів Микола Кулеба – уповноважений президента з прав дитини. Він висловив співчуття рідним Кравчука.
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Леоніда Макаровича я знав багато років і завжди захоплювався його мудрістю. Він дуже вболівав за Україну. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять першому президенту України,
– наголосив Кулеба.
У 2021 році Кравчуку робили операцію на серці
29 червня Кравчуку зробили операцію на серці й він перебував у реанімації. Дихати сам політик не міг, тому його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Згодом стало відомо, що Кравчук вирушив на реабілітацію до Німеччини.
Головне про Леоніда Кравчука
- Перший президент України. Він переміг на виборах 1 грудня 1991 року, набравши 61,6% голосів.
- У 1994 році балотувався на пост президента вдруге, але програв Леоніду Кучмі.
- Після цього з політики Кравчук не пішов. З 1994 по 2006 роки був народним депутатом, очолював різноманітні українські фонди, організації та товариства.
- У 2015 році став головою громадської організації "Рух за Україну в НАТО".
- А наприкінці липня 2020 року очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
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