Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта

Помер надзвичайний і повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Це сталося 30 травня.

Андрій Бешта помер у віці 45 років. Він розпочав роботу в Міністерстві закордонних справ ще у 1998 році.

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"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта", – повідомила пресслужба МЗС.

Також співчуття близьким Андрія Бешти у своєму твітері висловив Володимир Зеленський.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", – написав президент України.

Що відомо про Андрія Бешту

Роботу в МЗС України Андрій Бешта розпочав після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Він працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті міністерства. Також його направляли в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді.

Бешта був членом української делегації для участі в роботі 67–70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

Посаду надзвичайного і повноважного посла України в Таїланді він обіймав з листопада 2015 року. З 2017 року – за сумісництвом був також послом України в Лаосі та М'янмі.