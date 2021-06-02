Помер Сергій Тугарін – учасник бойових дій на Донбасі

Помер учасник бойових дій на Донбасі, майор Сергій Тугарін. Смерть настала внаслідок нещасного випадку.

У 95 десантно-штурмовій бригаді наголосили, що Тугарін був справжнім офіцером, надійним другом та фахівцем своєї справи.

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Командування та весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття родині і близьким померлого та розділяє біль важкої втрати,

– мовиться у дописі.

Редакція 24 каналу теж висловлює співчуття рідним майора.

Зауважимо, у районі ООС 17 травня помер військовий Сергій Остапчук, який родом з Хмельницької області. Повідомили, що втрата була небойовою, однак точної причини смерті не назвали.

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