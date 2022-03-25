У Росії повідомили про смерть Жиріновського, але влада спростувала це

РосЗМІ заявили, що в Москві помер Володимир Жиріновський. Лідер Ліберально-демократичної партії Росії хворів на коронавірус та протягом останньої доби був у комі. Однак влада цю інформацію спростувала.

Російський політик, який був відомий своїми антиукраїнськими поглядами, хворів на коронавірус. Про його смерть 25 березня повідомили росЗМІ.

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ЗМІ повідомили про смерть Жиріновського

Володимир Жиріновський помер сьогодні (25 березня – 24 канал), о 10:45,

– йдеться у повідомленні.

Останню добу політик провів у комі. Йому було 75 років.

Інформацію про смерть Жиріновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін. Водночас глава Держдуми В'ячеслав Володін спростував це. Він зазначив, що політик у важкому стані, та все ще живий.

Після цього Пронюшкін видалив зі своєї сторінки у телеграмі повідомлення про смерть Жиріновського та перепросив за поширення неправдивої інформації.

Нагадаємо, Жиріновський хворів на коронавірус, хоча 8 разів вакцинувався від хвороби. Ба більше, вперше лідер ЛДПР зробив щеплення ще восени 2020 року, при тому, що вакцинальна кампанія в Росії стартувала у грудні 2020 року. Отож політику вкололи ще навіть не затверджену російську вакцину.

Перші 3 вакцинації Жиріновський зробив невизнаним ВООЗ "Супутником V", наступні 3 – російським препаратом "ЕпіВак", а останні 2 – "КовіВаком".

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