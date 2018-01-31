Помер Леонід Каденюк: про що легендарний космонавт розповідав в останньому інтерв'ю 24 Каналу

Він був першим і ще довго лишатиметься єдиним космонавтом незалежної України. У раптову смерть Леоніда Каденюка важко повірити.

Леонід Каденюк помер у віці 67 років. Чоловіку раптово стало погано в парку Царське Село у Києві. За попередньою інформацією, причиною смерті був серцевий напад.

Читайте також: Космос буде наш, або нічий: українці діляться щемливими історіями про Каденюка

У грудні 2017 року легендарний Леонід Каденюк розповідав журналістам 24 Каналу, чому не вірить у те, що Ілонові Маску вдасться колонізувати Марс і з посмішкою зізнавався, що після польоту в космос ще більше повірив в те, що матеріальним Всесвітом насправді рухає якась нематеріальна, могутня сила.

Про що мріяв космонавт, який сам здійснив найзаповітнішу мрію мільйонів, та які його бажання так і залишилися нездійсненими, – дивіться в інтерв'ю з Леонідом Каденюком.