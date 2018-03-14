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Помер Стівен Хокінг

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Помер Стівен Хокінг
Помер Стівен Хокінг / Фото з відкритих джерел

Видатний фізик-теоретик з Великобританії Стівен Хокінг помер. Йому було 76 років.

Про це пише Bloomberg.

Про смерть науковця сповістив представник його сім'ї. Причину смерті Хокінга він не вказав.

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Хокінг посідав восьме місце у рейтингу "100 геніїв сучасності". Він прославився своїми дослідженнями у астрофізиці, зокрема, британець вивчав теорії чорних дір та виникнення світу в результаті Великого вибуху.

Науковець працював керівником Центру теоретичної космології в Кембриджському університеті. Також Хокінг був автором низки науково-популярних книг, зокрема "Короткої історії часу" та "Чорні діри та молоді всесвіти".

У 1963 році у нього діагностували невиліковне захворювання – бічний аміотрофічний склероз.

У Хокінга залишилося троє дітей.

Теги: LifeStyle Техно Стівен Хокінг наука Космос Втрати
Джерело: 24 Канал
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