Помер видатний український академік Валентин Мамутов

15 березня в окупованому Донецьку після тривалої хвороби на 91 році пішов з життя академік Національної академії наук України, професор Валентин Мамутов.

Про це повідомляє прес-служба Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Читайте також: Помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко

В інституті зазначили, що Мамутов був одним із засновників науки господарського права, засновник Донецької школи господарського права, розробник Господарського кодексу України. Також він був засновником економіко-правового міждисциплінарного напряму в сучасному суспільствознавстві, який розвинувся на базі теорії господарського права, засновником наукової школи містознавства.

Також професор очолював Інститут економіко-правових досліджень в Донецьку, а згодом став його почесним директором. Після початку війни на Донбасі інститут переїхав до Києва.

Водночас, сам академік до останнього дня свого життя жив в Донецьку. Через важку хворобу родичі не змогли його перевезти на підконтрольну територію.

Хто такий Валентин Мамутов? Академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор. Автор понад 550 наукових праць, в тому числі 20 монографій, 4 підручників для вищих навчальних закладів. Був нагороджений орденами "Князя Ярослава Мудрого V ступеня" і "Дружби народів", медаллю "За доблесну працю". Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України і Почесного громадянина міста Донецька.