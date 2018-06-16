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Помер відомий диригент Геннадій Рождественський

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Помер диригент Геннадій Рождественський
Помер диригент Геннадій Рождественський / Фото із відкритих джерел

16 червня на 88-му році життя помер відомий російський і радянський диригент та піаніст Геннадій Рождественський.

Про це повідомила Московська консерваторія, де він завідував кафедрою оперно-симфонічного диригування.

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"Интерфакс" з посиланням на власні джерела повідомляє, що Рождественський помер вранці у суботу після тривалої хвороби.

В різні роки був головним диригентом багатьох відомих оркестрів, в тому числі оркестру Центрального телебачення та всесоюзного радіо СРСР, Державного симфонічного оркестру міністерства культури СРСР.

Двічі він був головним диригентом Стокгольмського філармонічного оркестру, а також Віденського симфонічного оркестру і симфонічного оркестру BBC.

Дивіться відео концерту під диригуванням Геннадія Рождественського:

 

Теги: Новини України Новини Росії Музика Втрати
Джерело: 24 Канал
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