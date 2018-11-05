Помер Зенон Колобич – перший в Україні володар Всесвітньої премії фольклору "Оскар-2012"

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо про смерть видатного українського хореографа, першого українця, який отримав Всесвітню премію фольклору "Оскар-2012", Зенона Колобича. Чоловік помер у віці 64 років.

Сумну звістку сповістила у мережі танцівниця Олена Пневська. Зенон Колобич тривалий час був головним балетмейстером та художнім керівником відомого колективу "Горицвіт", отримав звання Народного артиста України. Жінка зізналась, що це велика втрата для всього ансамблю.

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Він повірив у нас навіть після 20 років: дозволив вийти на сцену та пережити ці неймовірні відчуття! Він називав нас нестримними! Неможливо передати біль втрати... Вічна пам'ять Зенону Федоровичу,

– написала у блозі Олена Пневська.

Інформацію про смерть Зенона Колобича підтвердили представники колективу "Горицвіт". Колеги Зенона Колобича повідомили, що хореограф помер від тривалої хвороби.

"4 жовтня у результаті тривалої хвороби пішов з життя художній керівник та головний балетмейстер-постановник народного ансамблю танцю "Горицвіт" Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня, член ради Міжнародної фольклорної асоціації IGF, лауреат всесвітнього "Оскару фолькльору" Зенон Федорович Колобич. Вічна йому пам’ять…" – написала прес-секретар Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Андріана Гриновець.

Мережу розбурхала сумна звістка про смерть Народного артиста України. Один за одним з'являються дописи від колег та знайомих Зенона Колобича.