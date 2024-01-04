Померла одна з поранених під час удару по центру Харкова
4 січня 2024, 12:49Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Померла 84-річна жінка, яка була поранена внаслідок ракетної атаки Росії 2 січня по центру Харкова. За її життя два дні боролись медики, жінка померла в лікарні.
Про це 4 січня повідомила Харківська обласна прокуратура. Таким чином кількість загиблих унаслідок атаки зросла до двох.
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Загалом унаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та 62 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них шестеро дітей,
– повідомили в прокуратурі.
Зазначають, що 4 січня до лікарів звернулася 23-річна дівчина з контузією.
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