Померла одна з поранених під час удару по центру Харкова

4 січня 2024, 12:49
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Померла 84-річна жінка, яка була поранена внаслідок ракетної атаки Росії 2 січня по центру Харкова. За її життя два дні боролись медики, жінка померла в лікарні.

Про це 4 січня повідомила Харківська обласна прокуратура. Таким чином кількість загиблих унаслідок атаки зросла до двох. 

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Загалом унаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та 62 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них шестеро дітей,
– повідомили в прокуратурі. 

Зазначають, що 4 січня до лікарів звернулася 23-річна дівчина з контузією.

Більше про атаку ворога

  • Вранці 2 січня в Харкові прогриміла серія вибухів. Перший вибух мешканці міста почули о 07:30. За повідомленнями влади, за ранок зафіксували щонайменше 6 влучань в Шевченківському районі.
  • У Шевченківському районі вибито понад 2 тисячі вікон у квартирах і 685 – у місцях загального користування.
  • З 29 грудня по 2 січня в Харкові пошкоджено понад 130 житлових будинків, найбільше — у Київському районі – 64.

Автор: Анастасія Лукашевська