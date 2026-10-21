"Справа йде до цього": помічник Путіна виступив із заявою про закінчення війни

Помічник диктатора Росії Юрій Ушаков заявив, що справи нібито йдуть до завершення війни проти України. Водночас оцінити темпи цього процесу він не зміг.

Про це 21 жовтня повідомили росЗМІ, зокрема "Вести".

Що заявили у Путіна?

Ушаков дав коротку оцінку поточному перебігу подій на запитання пропагандистів щодо перспектив завершення "протистояння".

Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього,

– сказав помічник російського диктатора.

Крім того, посадовець Кремля згадав про слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. За словами Ушакова, той буцімто заявив, що під час переговорів в Осло американська сторона "відчула нові нюанси", проте Москву вони "повністю не задовольняють".

Також помічник Путіна запевнив пропагандистів, що європейці нібито "почали думати серйозніше щодо питання української кризи".

Зауважимо, що представники Кремля регулярно озвучують подібні суперечливі твердження, продовжуючи водночас щоденні атаки по території України та висуваючи ультимативні вимоги.

Всупереч таким заявам Кремля віцепрем'єр країни-агресорки Олександр Новак заявив, що Вашингтон та Москва майже підписали контракт щодо постачання дизелю. За його словами, вже 22 жовтня Росія відправить перший танкер із пальним до США. Водночас у Кремля сподіваються, що це лише частина ширших планів із відновлення експорту пального.