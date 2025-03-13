Помічник Путіна каже, що підтримує регулярні контакти з Волцом
- Юрій Ушаков, помічник Путіна, заявив, що підтримує регулярні контакти з Волцем для обміну думками між Росією та США.
- Москва зацікавлена в довгостроковому врегулюванні в Україні, але не підтримує тимчасове перемир'я, яке, на їх думку, лише зміцнює українські війська.
Помічник російського президента Владіміра Путіна зробив цинічну заяву. Вона стосується відносин Росії та США.
Помічник президента Росії Владіміра Путіна Юрій Ушаков повідомив, що підтримує регулярні контакти з Волцем. Про це пише 24 Канал із посиланням на 24 Канал.
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Триває "нормальний обмін думками"
За словами Ушакова він розповів, що виклав Волцу позицію Росії щодо необхідності довгострокового врегулювання в Україні.
Він підкреслив, що між Росією та США йде "нормальний обмін думками, у спокійній манері".
Водночас також Москва не хоче тимчасового перемир'я, а зацікавлена у довгостроковому врегулюванні.
Раніше помічник Путіна Ушаков заявив, що 30-денне перемир'я лише надасть перепочинок українським військам, і такі кроки "нікому не потрібні". Пропозицію стосовно цього перемир'я висловили під час перемовин України та США 11 березня у Саудівській Аравії.
Україна погодилась прийняти це перемир'я, але тільки якщо Росія погодиться теж, адже раніше саме Росія порушувала режим припинення вогню.