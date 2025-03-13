Помічник Путіна зробив цинічну заяву про 30-денне припинення вогню: у ЦПД відреагували

Помічник Путіна Ушаков заявив, що запропоноване перемир'я на 30 днів означатиме лише перепочинок для українських військових. Він заявив, що такі кроки "нікому не потрібні".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ та Андрія Коваленка.

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Що у Москві думають про перемир'я на 30 днів

Помічник Путіна Ушаков висловився про пропозицію України та США укласти 30-денне перемир'я. Він заявив, що це всього лише дозволить українським військам перепочити.

Кроки, які імітують мирні дії по Україні, нікому не потрібні,

– заявив він.

Він додав, що Росія нібито прагне довгострокового мирного врегулювання в Україні. Звісно ж такого, яке "враховує інтереси і стурбованість Москви"

Він допустив, що Путін висловить більш конкретні оцінки і пропозиції щодо цього тимчасового перемир'я. Сьогодні російський диктатор виступить на прексконференції за результатами зустрічі з його не менш нелегітимним колегою Олександром Лукашенком.

Ушаков також висловив надію, що США в подальшому "будуть враховувати позицію Москви" у мирному врегулюванні.

Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем". Саме так можна тлумачити слова Ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів,

– зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він також зазначив, що слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії, адже рішення там ухвалює Путін.

Нагадаємо, Путін планує зустріч з Лукашенком 13 березня, після чого відбудеться пресконференція, де, можливо, він згадає Україну. Про це зазначив його речник Дмитро Пєсков.

Додамо, CNN писали, що Росія повинна вирішити, чи погодитися на мир з Україною. Путін або погодиться на мир, або ризикне зустріти гнів Трампа.

Росія формально ніколи не відмовлялася від переговорів, як і від своїх суттєвих територіальних зазіхань. Її подальші територіальні бажання майже не мають шансу на здійснення, те ж стосується відходу НАТО від східних флангів, що ще до війни вимагала Росія.

Водночас її умову про "демілітаризацію" України також сприймають як "надто великий крок". Путін, ймовірно, чудово розуміє, що виставляє нереалістичні умови, на які Україна не погодиться.

Путін не вважає за потрібне відмовлятися від жорстких позицій. Володимира Зеленського звинувачують у неприйнятті будь-якої угоди, яка передбачає такі умови. Є ознаки того, що Росія досягає успіху у тому, щоб розділити НАТО, оскільки європейські лідери публічно ставлять під сумнів зобов’язання США в регіоні та плани швидкого збільшення витрат на оборону.