Поминальні дні в Україні: якими будуть обмеження цьогоріч
Джерело:NV
Українці відсвяткували Великдень. Через війну та комендантську годину не можна було відвідувати церкву так вільно, як раніше. Звісно, під час поминальних днів у 2024 році також буде низка обмежень.
Росіяни атакували Україну і на Великдень. Хоч це було очікувано, та все одно цинізм окупантів шокує. Вони пускали "Шахеди" в ніч проти свята, вдень обстріляли центр Харкова ракетами, а на другий день Великодня вдарили по Сумщині – там зникло світло.
Дивіться також Милість дня: українські бійці дронами відправили паски побратимам у Кринки, – відео
Якою буде комендантська година в різних регіонах на проводи-2024
У більшості областей обмеження діятимуть без змін – 00:00 до 05:00. Це стосується Київської, Дніпропетровської, Хмельницької, Миколаївської, Волинської, Рівненської, Львівської, Одеської, Вінницької, Житомирської та Івано-Франківської областей.
У п'яти областях тривалість комендантської години скоротять на годину – з 00:00 до 04:00. Це буде у Чернівецькій, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Тернопільській областях.
В інших регіонах комендантська година буде такою:
- у Сумській області – з 23:00 до 04:00;
- у Кіровоградській області з 23:00 до 05:00 (але в обласному центрі громадський транспорт розпочне рух о 5 ранку та працюватиме до 22 години вечора);
- у Харківській та Запорізькій областях (окрім Василівського та Пологівського районів: обмеження з 21:00 до 05:00) комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00;
- у Донецькій, Луганській та Херсонській областях – з 21:00 до 05:00.
Жодних обмежень не буде в Закарпатській області, адже там не встановлено комендантську годину.
Які будуть обмеження на відвідування кладовищ та церков у поминальні дні
Як і на Великдень, влада закликає обмежитися переглядом служби онлайн і не відвідувати кладовища, особливо коли там буде багато людей. У ці дні поліцейські посилено патрулюватимуть.
У низці регіонів установили додаткові обмеження:
У Херсонській області на території деокупованих населених пунктів Новокаховської громади (село Веселе та селище Козацьке) діятиме заборона на масові заходи, включаючи проведення богослужінь та відвідування кладовищ.
У Харкові будуть закриті міські кладовища та меморіальні комплекси, які належать підприємству "Ритуал". Також обмежено доступ до кладовищ № 13 (вулиця Пушкінська, 108), № 15 (провулок Володі Дубініна), № 17 (вулиця Курочкіна Гора, 1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).
У Києві поминальні дні заплановані з 12 по 15 травня. Тож у столиці буде організовано додатковий транспорт для маршрутів, які проходять біля міських кладовищ.
Поради від МВС щодо відвідування кладовищ
Дотримуйтеся правил, які рятують життя:
- Дізнайтеся, чи діє заборона на відвідування кладовищ у вашому регіоні.
- Будьте уважними, не чіпайте підозрілі предмети. Не підходьте до них і одразу повідомляйте на 101, 102 чи 112.
- Пересувайтеся лише асфальтованими дорогами, не ходіть полями, лісами, парками та стежками, вкритими листяним покривом.