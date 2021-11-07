Помста за Bayraktar: російські найманці масово атакують позиції ЗСУ безпілотниками

Російсько-окупаційні війська активно використовують безпілотники, аби атакувати позиції ЗСУ. Такі випадки почастішали після застосування українцями потужного дрона Bayraktar.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі навела приклади таких інцидентів. Вони траплялися вже кілька разів упродовж 6 – 7 листопада.

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Ворожі атаки почастішали

6 листопада українські військові збили ворожий безпілотник у напрямку Болотеного, що за 22 кілометри від Луганська. Все це відбувалося у безпосередній видимості патруля місії ОБСЄ. Натомість у неділю, 7 листопада, окупанти використали ще 2 безпілотники на напрямках Саханка – Водяне, а також Пікузи – Гнутове.

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У ТКГ наголосили, що у всіх цих випадках дрони противника були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17, а в неділю російські найманці скинули їх на позиції Збройних сил України.

В українській делегації у Тристоронній контактній групі зауважили, що використання іноземних безпілотників категорично заборонено як Мінськими угодами, так і домовленостями про режим припинення вогню яких досягнули у липні 2020 року. Втім, окупанти цим постійно нехтують.

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