Помста за Bayraktar: російські найманці масово атакують позиції ЗСУ безпілотниками
Російсько-окупаційні війська активно використовують безпілотники, аби атакувати позиції ЗСУ. Такі випадки почастішали після застосування українцями потужного дрона Bayraktar.
Українська делегація у Тристоронній контактній групі навела приклади таких інцидентів. Вони траплялися вже кілька разів упродовж 6 – 7 листопада.
До теми Росія хоче помститися за Bayraktar: Кремль влаштував атаку фейками
Ворожі атаки почастішали
6 листопада українські військові збили ворожий безпілотник у напрямку Болотеного, що за 22 кілометри від Луганська. Все це відбувалося у безпосередній видимості патруля місії ОБСЄ. Натомість у неділю, 7 листопада, окупанти використали ще 2 безпілотники на напрямках Саханка – Водяне, а також Пікузи – Гнутове.Зверніть увагу! У ТКГ наголосили, що у всіх цих випадках дрони противника були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17, а в неділю російські найманці скинули їх на позиції Збройних сил України.
Окупанти порушують низку домовленостей
В українській делегації у Тристоронній контактній групі зауважили, що використання іноземних безпілотників категорично заборонено як Мінськими угодами, так і домовленостями про режим припинення вогню яких досягнули у липні 2020 року. Втім, окупанти цим постійно нехтують.
Україна застосувала Bayraktar на Донбасі: основне
- Наприкінці жовтня українська армія вперше застосувала безпілотники Bayraktar на Донбасі. Відповідний наказ віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – у відповідь на смертельні обстріли з боку бойовиків. Лише це змогло зупинити противника.
- Спочатку ситуацію все ж намагалися залагодити дипломатичними методами. Але російські найманці не припинили атаки. Тоді Bayraktar, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком окупаційних військ.
- У Кремлі не забарилися із реакцією. Там традиційно обурилися тим, що Анкара надала Києву зброю, й заговорили про дестабілізацію ситуації на Донбасі. Водночас посередники в нормандському форматі – Німеччина та Франція – заявили про "глибоку стурбованість".
- У відповідь президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Україна лише захищається у разі нападу і ніколи не атакує першою. Глава держави запевнив, що ЗСУ й далі діятимуть за таким принципом.