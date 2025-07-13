Помста за маленького хлопчика: ЗСУ потужно накрили росіян в Олешках

Українські сили вдарили по місцю базування російських операторів БпЛА в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Це була помста українських воїнів за вбивство у Херсонщині однорічного хлопчика Дмитрика.

Сили оборони України уразили в Олешках саме тих російських операторів дронів, що були причетні до удару, через який загинула дитина. Керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу деталі атаки.

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Якою зброєю влучили по окупантах в Олешках?

Андрющенко наголосив, що Генштаб ЗСУ підтвердив, що удар по місцю базування ворожих операторів БпЛА в Олешках – помста за вбитого хлопчика.

Це ще одна чудова новина з недооцінених новин в українському інфопросторі, тому що ми забули про Херсон. Мало хто знає, що цивільні гуляють з РЕБами по місту. Росіяни їх фотографують та по їхнім частотам намагаються вирахувати, як працюють ці РЕБи, щоб перелаштувати свої FPV-дрони та бити по цивільних,

– сказав він.

Херсон, як зазначив Андрющенко, сьогодні є зоною абсолютного терору. Росіяни, які б'ють по Херсону, дійшли до того, що анонсують удари по конкретному місцю, дають 15 хвилин і починають туди бити. Потім знімають і викладають це в мережу.

Це просто геноцид. І саме це призвело до загибелі однорічного хлопчика,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя.

Українські сили нарешті продемонстрували помстилися окупантам, завдавши удару по споруді, де базувалася група операторів безпілотників. Українська розвідка попередньо встановила їх місце розташування. А після удару українські сили не підпускали росіян евакуювати поранених. Вони, імовірно, загинули під завалами.

Це прекрасна операція, тому що удар був не безпілотником, а, ймовірно, туди долетіла авіабомба. Росіяни це підтверджують. А потім FPV-дрони забезпечили те, що ворог не зміг здійснити евакуацію,

– підкреслив він.

Гауляйтер Херсонщині Володимир Сальдо намагався розповісти про нібито удар по п'ятиповерхівці, де завалило цивільних людей. Проте, за його словами, всі бачили, що було атаковано нежитловий триповерховий будинок колишньої санстанції, де базувались росіяни. За попередніми даними, внаслідок удару, живих окупантів не залишилось.

Сподіваймося, що ми якщо не поставили жирну точку, то принаймні комусь там стане страшно і вони хоча б розумітимуть, що в цю гру можуть грати вдвох. А Збройні Сили України забезпечуватимуть відплату так, як мають це робити,

– відзначив Петро Андрющенко.

Водночас спостерігається по моніторингу, що телеграм-канали, які були пов'язані з російською групою, по якій було завдано удару, наразі мовчать.

Нагадаємо, що росіяни 9 липня атакували дронами село Правдине Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" по подвір’ю житлового будинку загинув на місці хлопчик Дмитрик, якому було 1 рік та 2 місяці. Його 64-річна прабабуся зазнала поранення – у неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма. Жінці надали допомогу на місці, вона відмовилась від госпіталізації.