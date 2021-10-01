Помста зі сторони влади Грузії, – в ОП відреагували на затримання Саакашвілі

В Офісі Президента відреагували на затримання Міхеїла Саакашвілі у Грузії. У Володимира Зеленського такий крок сприймають як помсту політику. До Міністерства закордонних справ запросили главу посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз'яснення інциденту.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу зазначив, що новини про затримання на території Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне.

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Реакція ОП на затримання Саакашвілі

Особливо (неможливо сприймати – 24 канал) той жорсткий настрій, з яким ці новини подаються з грузинської сторони, і який свідчить про певний мотив помсти щодо Сааакашвілі,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що українські дипломати продовжують з'ясовувати деталі затримання політика та готові надавати допомогу голові виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Наше посольство в Грузії не отримало одразу офіційних роз'яснень, однак наші консули попри все нададуть необхідну допомогу Саакашвілі", – додав радник глави ОП.

До Міністерства закордонних справ вже запросили голову посольства Грузії в Україні. Від нього очікують додаткових пояснень щодо затримання.

Затримання Саакашвілі у Грузії: що відомо