Помста зі сторони влади Грузії, – в ОП відреагували на затримання Саакашвілі
Джерело:24 канал
В Офісі Президента відреагували на затримання Міхеїла Саакашвілі у Грузії. У Володимира Зеленського такий крок сприймають як помсту політику. До Міністерства закордонних справ запросили главу посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз'яснення інциденту.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу зазначив, що новини про затримання на території Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне.
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Реакція ОП на затримання Саакашвілі
Особливо (неможливо сприймати – 24 канал) той жорсткий настрій, з яким ці новини подаються з грузинської сторони, і який свідчить про певний мотив помсти щодо Сааакашвілі,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що українські дипломати продовжують з'ясовувати деталі затримання політика та готові надавати допомогу голові виконавчого комітету Національної ради реформ.
"Наше посольство в Грузії не отримало одразу офіційних роз'яснень, однак наші консули попри все нададуть необхідну допомогу Саакашвілі", – додав радник глави ОП.
До Міністерства закордонних справ вже запросили голову посольства Грузії в Україні. Від нього очікують додаткових пояснень щодо затримання.
Затримання Саакашвілі у Грузії: що відомо
- Вранці 1 жовтня Міхаїл Саакашвілі повідомив, що повернувся на батьківщину – вперше за останні 7 років. Він уточнив, що перебуває у місті Батумі.
- Грузинські силовики заявили, що політик не перетинав державний кордон. А спікер грузинського парламенту наголосив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк.
- Однак ввечері прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі розповів, що Саакашвілі затримали. В оточенні третього президента Грузії цю інформацію спершу не підтверджували, але згодом з'явилися кадри, які не залишили сумнівів.
- На батьківщині проти Саакашвілі раніше порушили декілька кримінальних справ. Йому загрожує до 6 років ув'язнення. Наразі політика доставили у Руставську в'язницю неподалік Тбілісі.