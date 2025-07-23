Понад 1 200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, – Умєров

У середу, 23 липня, у Туреччині минув третій раунд переговорів між Україною та Росією. Сторони домовилися про новий гуманітарний обмін.

Щонайменше йдеться про формулу "1200 на 1200". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, якого цитує "РБК-Україна".

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Що відомо про новий гуманітарний обмін?

Про гуманітарний обмін, у якому візьмуть участь 1200 осіб, за підсумками зустрічі у Стамбулі повідомив Умєров.

Також домовленість про новий обмін за формулою не менше "1200 на 1200" підтвердив помічник російського диктатора та очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський.